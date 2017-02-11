Edremit’te uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in bizzat yönettiği operasyon çerçevesinde, yaklaşık 1 haftadır abluka altında bulunan İbrahimce Mahallesi'nde giriş ve çıkışlar polis kontrolünde yapılmaya başlandı. Son olarak uyuşturucu madde kullanımı sonucu bir kişinin yaşamını yitirmesinden sonra Burhaniye'de, polisin yaptığı çalışma sonrası Edremit'te uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Ayşe G. (30), Fatma K. (33) ve Süleyha O.'nun (36) evine operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda Ayşe G. isimli kadının evinde 4 çıkı halinde toplam 20 gram bonzai maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen ağırlıklı olarak 10 ile 20 TL'den oluşan 3 bin 565 TL para ele geçirildi. Diğer şüphelilerden Fatma K. (33), Süleyha O. (36) isimli şüphelilerin evinde suç unsuruna rastlanmazken, H.Ö. (17) isimli şahsın ise arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ayşe G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, gençleri zehirleyen ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaların büyük bir kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.