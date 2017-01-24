Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümü deneyiyle bir mesaj yayınladı

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun 24. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayarak "Karanlık ellerin 24 yıl önce katlettiği Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 24 Ocak 1993 tarihinde aracına yapılan bombalı saldırı sonucu öldürülen gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun 24. ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Uğur Mumcu'nun ileri görüşlülüğü ile bugünleri o zamanlardan görerek yaşanabilecek tehlikelere karşı uyardığını ancak karanlık eller tarafından haince katledildiğini kaydetti; "Türk Ulusu 24 Ocak 1993 günü, yiğit, Atatürkçü, halkçı, laik, tam bağımsız Türkiye sevdalısı, yurtsever bir evladını bombalı bir saldırı sonucu kaybetmişti. Yurtsever, cesur gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu vefatının 24. yılında rahmetle anıyor, onu katleden karanlık zihniyeti bir kez daha nefretle lanetliyoruz. Yaşamı boyunca demokrasinin yılmaz savunucusu olan Mumcu, Atatürkçüydü, Cumhuriyetçiydi, karanlık güçlerin üstüne gözünü kırpmadan gidiyordu. O, bu günümüzü onlarca yıl önce görüp ülkemizin üzerine oynanan oyunları ve yaşanabilecek tehlikeleri işaret ederek bizleri uyarıyordu. Bugün ise bizlere düşen görev ulusal birliğimize, laik, demokratik, çağdaş değerlerimize, Cumhuriyetimize, Atatürk ilke ve devrimlerine her zamankinden daha fazla sahip çıkmaktır. "Cesur bir kez, korkak bin kez ölür" anlayışı ile atalarımızın kanları ile kurulmuş Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak, korumak ve kollamak görevi bizlere düşüyor. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, Atatürk ilke ve devrimleri, Cumhuriyetimizin bağımsızlığı, Türk milletinin onurlu yaşama mücadelesi için demokrasi şehidi olan ve daima içimizde yaşayacak olan Uğur Mumcu'yu ve diğer tüm demokrasi şehitlerimizi de sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, evrensel hukuk kurallarının geçerli olduğu, düşünce ve ifade özgürlüğünün serbest olduğu, kimsenin düşüncesinden dolayı tutuklanmadığı yada öldürülmediği aydınlık yarınlar diliyorum" dedi.