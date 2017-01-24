Edirne’nin ikinci kadın milletvekili Türkan Seçkin hayatını kaybetti

Edirne'nin ikinci kadın milletvekili Türkan Seçkin 91 yaşında hayatını kaybetti.

Edirne'nin Fatma Şakir Memik'ten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) seçilen ikinci kadın milletvekili Türkan Seçkin, uzun süredir gördüğü tedavinin ardından hayatını kaybetti. 1965 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak TBMM'ye seçilen ve Edirne'nin ön seçimle meclise giren ilk milletvekili olan Türkan Seçkin için bugün Eski Cami'de öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Konya Vali yardımcısı Beyazıt Tanç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, AK Parti Edirne milletvekili Rafet Sezen, Seçkin'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Seçkin'in cenazesi, Edirne merkeze bağlı İskenderköy'deki aile mezarlığına defnedildi.