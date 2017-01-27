Edirne’de süs havuzları buz tuttu

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Edirne'de suni gölet ve süs havuzları buz tuttu.

Edirne'de kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle süs havuzları ve suni gölet buz tuttu. Bazı vatandaşlar soğukta kalan kuşları yem atarak besledi.

Vatandaşlar havanın eksi 10 dereceye kadar düştüğünü, süs havuzlarının buz tuttuğunu ve soğukta zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını belirtti.