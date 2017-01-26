Edirne Büyük Sinagogu’nda ‘Cuma, Cumartesi, Pazar’ fotoğraf sergisi

Avrupa'nın en büyük, dünyanın en büyük üçüncü sinagogu olan Edirne Büyük Sinagogu'nda, farklı dinden ve mezhepten 5 fotoğrafçı tarafından "Birbirini anlıyor, ötekine anlatıyor" temalı "Cuma, Cumartesi, Pazar" isimli sergi açıldı.

Edirne Büyük Sinagogu'nda gösterime sunulan, Alberto Modiano, Berge Arabian, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan ve Niko Mangini de "Cuma, Cumartesi, Pazar" adını verdikleri sergilerinde, inancı, ötekini, sevgi ve saygıyı, anlayışı, anlama ve anlatmayı, belgesel fotoğrafların izini sürerek sanatseverlere aktarıyor.

Farklı dinden, mezhepten ve toplumdan beş fotoğrafçı, bu sergide fotoğrafın görsel dili sayesinde "ötekini anlamayı ve yeni kültürlere tanıtmayı" amaçlayarak, halklar arasındaki bağın daha da kuvvetlenmesine aracı olmaya çalışıyor.

"3 din, 5 mezhep, tek sergi"

Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, "Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türk Musevi Topluluğu bu etkinlikleri birlikte organize ediyorlar. Bugün ki etkinlik çok özel bir sergi, farklı din ve mezheplerden 5 ayrı fotoğraf sanatçının çekmiş olduğu çok önemli kareler. Bu vesile ile burada sergi açılıyor ve 22 Şubat'a kadar gezilebilecek. Tabi bu sergide çok güzel de bir isim belirlenmiş. Farklı dinlerin özel günleri olan Cuma, Cumartesi ve Pazar ismi bu serginin adı olarak belirlenmiş" dedi.

"Huzur ve dostluğun kenti Edirne"

Edirne Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç da "Gerçekten huzurun, dostluğun, hoşgörünün egemen olduğu kentimizde farklı din ve mezheplerden beş sanatçının kutsal günlere ilişkin böyle bir sergiyi düzenlemelerinden Edirne olarak mutluluk ve memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Bahse konu sergi Aralık 2015'ten beri ülkenin birçok şehrinde sanat galerilerinde ve müzelerde sergilenirken, bu kez Edirne'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Musevi Toplumu yönetiminin çalışmalarıyla 26 Ocak 2017 Perşembe günü açıldı ve 22 Şubat 2017 gününe kadar Edirne Büyük Sinagogu'nda sergilenecek.

2. Abdülhamid'in fermanıyla yaptırılmıştı

Öte yandan, Maftirimin (Yahudi dini müziği) doğduğu yer olarak da bilinen Büyük Sinagog, 1905'te yaşanan büyük yangında yok olan 13 sinagogun yerine 2. Abdülhamid'in fermanıyla yaptırıldı ve 1907'de ibadete açıldı. Fransız mimar France Depre'nin Viyana Sinagog'u örnek alarak projesini hazırladığı sinagog, 4 yıl yürütülen çalışmalar sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5 milyon 750 bin lira harcanarak restore edildi ve 2015 yılında yeniden ibadete açıldı.