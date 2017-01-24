Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

EDİRNE (İHA) – CHP'li belediye başkanlarıyla gerçekleştirilen "Referandum Stratejileri" isimli toplantıya katılmak için Ankara'da bulunan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ankara'da CHP'li il belediye başkanları ve büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da katılırken toplantının gündemi ise referandum oldu.

İl belediye başkanları ve büyükşehir belediye başkanlarının referandum ile ilgili görüşlerini sunduğu toplantının ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve diğer belediye başkanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla referandum sürecini değerlendirilerek, fikir alışverişinde bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gerçekleştirilen ziyarette Kılıçdaroğlu'na Edirne'deki çalışmalar hakkında da bilgi verdi.