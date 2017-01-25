EDİKAB Meclisi toplandı

Edirne Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB) 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 3 gündem maddesi karara bağlandı.

EDİKAB Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Edirne Belediye Başkanı ve Katı Atık Yönetim Birliği Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Bir önceki toplantıya ait tutanakların okunmasıyla başlanan toplantıda sözleşmeli personel çalıştırılması konusundaki madde oy birliğiyle kabul edildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, meclis üyelerinin Edirne Katı Atık Düzenleme ve Bertaraf Tesisleri ile ilgili görüşlerini aldı. Meclis, görüş ve temennilerin ardından son buldu.