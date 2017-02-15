(Düzeltme) Reina saldırganının dini nikahlı eşi tutuklandı

Reina saldırısı soruşturması kapsamında aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un saklandığı evde yakalanan dini nikahlı eşi Tere Traore'nin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina adlı gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin saldırgan Abdulkadir Masharipov'la aynı evde yakalanan dini nikahlı eşi Tere Traore ve saldırganı evde saklayan Ali Jameel Mohammed'in de bulunduğu 5 şüphelinin mahkeme sorgusu sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 5 şüpheliden Alı Jameel Mohammed Mohammed'in "silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve nitelikli kasten öldürme" suçlarından, diğer 4 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.