Düzce’de payını aldı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Düzce'de yapımı tamamlanan tesislerin de yer aldığı 4 milyar lira yatırım bedelli 151 eseri hizmete açtı.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Düzce'de yapımı tamamlanan tesislerin de yer aldığı 4 milyar lira yatırım bedelli 151 eseri hizmete açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 4 milyar lira yatırım bedelli 151 tesisin içerisinde Düzce'de yatırlarda bulunuyor.
Düzce'de hizmete alınan eserlerin toplam yatırım bedeli 14 milyon TL:
Ülke genelinde hizmete alınan 151 eserden Düzce de payına düşeni aldı. Düzce'de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün tamamladığı 1 adet taşkın koruma tesisi de düzenlenen merasimde hizmete alındı. Tek tesis olarak değerlendirilen 3 adet taşkın koruma tesisi ile Düzce'de 3 yerleşim yeri taşkın zararlarından korunacak. Bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli 14 milyon TL.
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