Düzce Üniversitesi hastanesi hasta odaklı çalışıyor

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, son dönemde Üniversite Hastanesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Düzce Üniversitesi Hastanemizdeki dahili, anestezi, koroner, beyin cerrahisi, çocuk, yeni doğan ve kardiyo vasküler yoğun bakım ünitelerindeki 42 olan yoğun bakım yatak kapasitesini 45'e çıkardıklarını ifade eden Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Hastane Yönetimi ile öğretim üyesi, asistan ve hemşirelerin katkılarıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyleyerek bu gelişme ile hastalarımızın il dışı sevklerinin azalacağını söyledi. Üniversite Hastanesinde görev yapan hekim ve hemşirelerin yoğun çalışma temposuna rağmen, gösterdikleri özveriyle yatak kapasitesinin artırıldığını dile getiren Prof. Dr. Balbay, fedakarca mesleklerini icra eden ve bu çalışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Hasta memnuniyeti ilkesine çok önem verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, bu amaçla Hasta Karşılama Birimini kurduklarının da altını çizdi. Birimin, Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi zemin kat poliklinik girişinde hizmet vermeye başladığını belirten Balbay, Hasta Karşılama Biriminde görev yapan deneyimli, güler yüzlü ve aktif sağlık çalışanları ile Hastanemiz, hastalara daha nitelikli ve kaliteli hizmet vermeyi hedeflediğini söyledi.

Hasta Karşılama Birimi ile hastalarımızın tekerlekli sandalye ve sedye ile taşınma, hastane içerisinde ilgili birimlere daha kolay ulaşmasına yardımcı olma gibi ihtiyaçlarının karşılanacağına dikkat çeken Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Hasta Karşılama Birimi içerisinde yer alan Hasta Hakları Biriminin de her türlü şikayet ve önerileri dinlemeye hazır olduğunu belirterek sözlerini sonlandırdı.