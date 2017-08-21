Dursun Özbek: “Transferlerin hepsi takıma uyum sağladı”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yapılan transferlerin takıma uyum sağladığına dikkat çekerek, "Transferlerin hepsi takıma uyum sağladı. Ancak lig uzun maraton. Eksiklerimizi biliyoruz ve bu eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın akşam antrenmanını izlemek için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "Taraftarımızın güzel futbol izlemesini ve mutlu olmasını başarmak için yönetime geldik. Görevimi yerine getirdiğim için mutluyum. Bu kenetlenmeyi gerçekleştirdiğimiz için emeği geçen herkese ve özellikle de taraftarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Eksiklerimizi gidereceğiz"

Kadro derinliğinin önemli olduğunu belirten Özbek, "Transferlerin hepsi takıma uyum sağladı. Teknik kadroyu ve scout ekibini tebrik etmek lazım. İyi bir takım olduk. Takıma baktığınız zaman eksik görünmüyor. Ancak lig uzun maraton. Kadro derinliği de bizim için önemli. Transferde isim vermek yanlış olur ama eksiklerimizi biliyoruz. Bu eksiklerimizi gidereceğiz" diye konuştu.

"Biz taraftarımızla bir bütünüz"

Taraftarların teknik direktör Igor Tudor'a destek vermesi hakkında da konuşan Özbek, "Destek sonrası gerçek Galatasaray taraftarlarını gördüm. Olması gereken de bu. Biz taraftarımızla bir bütünüz. Tabii ki aile içinde zaman zaman küskünlükler, kırgınlıklar olabilir" şeklinde konuştu.

"Kombine satışları geçen senenin 4 misli arttı"

Kombine satışlarının geçen seneye göre büyük artış gösterdiğini sözlerine ekleyen Dursun Özbek, "Kombine satışlarında geçen seneye göre 3.5 - 4 misli bir artış var. Bu beni çok mutlu ediyor. Galatasaray taraftarını kutluyorum" açıklamasında bulundu.

"Selçuk bizim oyuncumuz"

Takımdan ayrılması gündemde olan Selçuk İnan için ise Özbek, şunları söyledi:

"Selçuk İnan kaptanımız, kontratlı oyuncumuz. Bize gelen bir teklif yok. Selçuk İnan, Galatasaray'a büyük emek vermiş bir oyuncudur. Hâlâ bizim oyuncumuz."

"Riva'dan 180 milyon Dolar kayıp olamayacak"

Riva ihalesini alan firmanın ihaleden çekildiğini hatırlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Riva ihalesini alan firma, bir sebepten dolayı ihaleden çekildi. Kayıp gibi bir ön yargı olmamalı. 180 milyon Dolar'lık kayıp olmayacak" dedi.

"Yabancı sınırı kulüplerce tartışılmalı"

Yabancı sınırı konusunda UEFA'ya bağlı ülkelerin takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dursun Özbek, "Biz UEFA turnuvalarında oynuyoruz. UEFA kulüpleriyle yarışıyoruz. Bunu zedeleyecek bir şey olmamalı. Yabancı kuralında dikkat edilmesi gereken husus; UEFA'ya bağlı ülkeler bu konuda ne yapıyorlar, ona bakmak gerekiyor. Yabancı sınırının önce kulüplerce bir tartışılması lazım. Zannediyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda dikkatli olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Tribünde oturan oyuncuya maaş ödemek istemiyoruz"

Takımdan gönderilmesi söz konusu olan oyuncular hakkında da açıklamalarda bulunan Özbek, şöyle konuştu:

"Galatasaray'da oynama şansını kaybetmiş bazı oyuncularımız var. Bu konuda çalışmalarımız bir iki güne kadar bitecektir. Galatasaray hiç bir şekilde tribünde oturan oyuncuya maaş ödemek istemiyor."