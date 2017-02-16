Dünya Kupası’nda yarınki rakip Hindistan

2017 yılının ilk Uluslararası turnuvası olan Büyükler Serbest Güreş Dünya kupası maçları başladı. Turnuvanın ilk gününde Türkiye takım olarak ev sahibi İran'a yenilirken ikinci karşılaştığı Moğolistan takımını yendi. Milliler yarın üçüncülük maçı yapma hakkı kazanmak için Hindistan ile karşılaşacak.

Akgül ve Demirtaş katılamadı

16-17 Şubat tarihlerinde İran'ın Kermanşah kentinde düzenlenen 2017 Serbest Güreş Dünya Kupası müsabakalarının ilk günü tamamlandı. 8 sıklette yapılan müsabakalarda Türkiye istediği sonucu alamadı. Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül ile Olimpiyat Üçüncüsü Soner Demirtaş'ın sakatlığından dolayı katılamadığı turnuvada Türkiye Şampiyonu sporcular İran'ın güreşçilerine karşı etkili olamayarak 8-0 yenildi. Turnuvada öğleden sonra Moğolistan takımıyla karşılaşan ay-yıldızlılar, 5-3 devirdi.

Yarın Hindistan ile karşılaşacak

Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı yarın B Grubu'nda yer alan Hindistan takımıyla karşılaşacak. Türkiye, Hindistan'ı takımını yendiği takdirde grup ikincisi olarak Dünya Kupasında üçüncülük maçı yapma hakkı kazanacak. Burada Türkiye'nin karşısına Azerbaycan veya Rusya takımlarından biri çıkacak.