Dostluk gecesi

86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın partner ülkesi Rusya Federasyonu'nun ev sahipliğindeki resepsiyon renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden başarılı müzik ve dans gösterilerinin sahnelendiği geceye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Kültürpark'taki ilk fuarımızda da yanımızdaydınız, bugün de yanımızdasınız. Rusya'nın İzmir Enternasyonal Fuarı içindeki yeri gerçekten çok ayrı" diye konuştu.

"Enerji" temasıyla bu yıl 86. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, Rusya ile Türkiye arasında dostluk rüzgarları esiyor. Fuarın bu yılki partner ülkesi Rusya Federasyonu'nun düzenlediği resepsiyon birbirinden renkli gösteriler ve keyifli dakikalara sahne oldu. Resepsiyona İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra Enerji, Sanayi ve İletişim Bakanı Pavel V. Hotsenko başkanlığındaki Stavropol heyeti, Tataristan Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Albert Karimov ile pek çok yabancı ziyaretçi katıldı. Tataristan devlet sanatçılarının sahne aldığı gece de tam bir görsel şölen yaşandı. Geceye damga vuran ezgiler, "Bulgar Kızları Üçlüsü'nün Türkçe seslendirdiği 60'yı yıllarda Mavi Işıklar grubunun üne kavuşturduğu "Helvacı" isimli parça oldu.

"Yeriniz ayrı"

Gecede davetlilere "İyi ki varsınız" diye seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Rus dostlarımız olarak 1 Eylül 1936'da, Kültürpark'taki ilk fuarımızda da yanımızdaydınız, bugün de yanımızdasınız. Rusya'nın İzmir Enternasyonal Fuarı içindeki yeri gerçekten çok ayrı. Biz ay taşlarını, göktaşlarını, kozmonotları, astronotları ilk kez SSCB-Amerika rekabeti sayesinde, fuar pavyonlarında gördük. Uzaya çıkan ilk insan Gagarin'in dev maketini, Mir Uzay İstasyonu'nun örneğini hiç unutamayız" dedi.

"Kültürpark'ın kuruluşunda payınız büyük"

1930'lu yıllarda İzmir Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yurtkoru'nun bir seyahat için gittiği Moskova'daki Gorgi Park'tan çok etkilendiğini ve İzmir'e dönünce de konuyu dönemin belediye başkanı Behçet Uz ile paylaştığını ifade eden Başkan Kocaoğlu, "Behçet Uz dönemin Moskova Belediye Başkanı Bulganin ile temas kurmuş. Bulganin'in görevlendirdiği mimarların da katkısıyla, ortaya bugünkü Kültürpark çıkmış. Moloz yığınları üzerinde yeni bir cennet doğmuş. Yani Gorgi Park'tan esinlenilmiş bir Kültürpark ortaya çıkmış, fuarın kökleri Rusya Federasyonu'yla işbirliğine dayanarak ortaya atılmış" ifadelerini kullandı.

"Dostluğumuz gelişecek"

İzmir'in, Ruslar için çok kültürlülüğü ile cazibesi yüksek ve rahat bir şehir olduğunun da altını çizen Başkan Aziz Kocaoğlu, şöyle devam etti: "Rusların bu kente ilgisi her geçen gün artıyor. İzmir'de çoğu Türk vatandaşlığına geçmiş 10 binin üzerinde Rusya kökenli insan yaşıyor. Burada huzurlular. Sayıları hızla artıyor. Yeni dil okulları açılıyor. Bugün itibariyle İzmir'deki yabancı kökenli topluluklar içinde en kalabalık grup Ruslar. İzmir'de olmaktan çok mutlu olduklarını biliyoruz. İzmir onların ikinci vatanı. İnanıyoruz ki, İzmir'de geliştirdiğimiz bu dostluk ilişkisi, mantıklı işbirlikleri ile çok daha gelişecek. Birlikte, ele ele-omuz omuza mesafeleri kolaylıkla aşacağız."

"Türkiye'nin en güzel şehri İzmir"

Tataristan Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Sanayi ve Ticaret Bakanı Albert Karimov ise, "Kültürlerimiz birbirlerine çok benziyor. Buraya geldiğimiz andan itibaren bir şeyi fark ettik. İzmir, Türkiye'nin en çok gelişen ve en güzel şehri. Bu gelişimin devam etmesini diliyorum. Birbirlerimizi örnek alarak da her iki ülkenin de bu gelişmeleri yardımlaşarak yapmalarını ümit ediyorum. Bu yolda bize eşlik edecek en güzel örnek ise İEF'dir" diye konuştu.