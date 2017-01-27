Dolar 3.91'i gördü

Perşembe gününü 3.85 seviyelerinden kapatan Dolar/TL paritesi haftanın son işlem gününe yüzde 1.5'e yakın bir yükselişle başladı, 3.90'ın üzerine çıktı, 3.91'i gördü.

Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandını yüzde 8.5'ten 9.25'e yükseltmiş ancak politika faizi olarak bilinen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ise yüzde 8'de sabit tutmuştu.

Kararla birlikte dolar 3.73 seviyelerinden 3.82'ye yükselmiş ardından gerilemeye başlamıştı. Ancak bu gerileme kısa sürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu gece Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak. Fitch'in Türkiye'nin notunu indirmesi, Dolar/TL'deki yükselişin sürmesine neden olabilir.

Euro da Türk Lirası karşısında yükseliyor. Euro/TL paritesi 4.15 seviyesine ulaştı.