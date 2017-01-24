Doğubayazıt Belediyesine kayyum atandı
Ağrı'nın Doğubayazıt Belediye Başkan Vekilliğine Kaymakam Ulaş Akhan atandı.
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Ağrı'nın Doğubayazıt Belediye Başkan Vekilliğine Kaymakam Ulaş Akhan atandı.
Dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Rohat Özbay'ın yerine Kaymakam Ulaş Akhan kayyum olarak atandı.
Başkan Özbay ile birlikte 14 kişi dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
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