Doğu Türkistan’ın acı günü

İstanbul'da yaşayan ve vefat eden Doğu Türkistan toplumunun önde gelen isimlerinden Abdulhekim Teklemakan (Abdulhekim Mahdum) toprağa verildi.

Abdulhekim Teklemakan'ın cenazesine Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz, Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Türk Dünyası temsilcileri ve gazeteciler katıldı. Teklemankan'ın ölümünün kendilerini derinden üzdüğünü söyleyen Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği yaptığı açıklamada ise, "Abdulhekim Teklemakan'ın vefatı Uygur Türkleri diasporasında üzüntüyle karşılandı. Yazılı ve görsel medya alanında da çalışmaları olan Abdulhekim Teklemakan için dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Doğu Türkistanlılar ailesine, yakınlarına ve Doğu Türkistan teşkilat temsilcilerini arayarak taziyelerini bildirdiler. Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşu'nda yıllardır kurucu ve yönetici olarak görev alan Mahdum'ın genç sayılabilecek ve en verimli denilebilecek bir yaşta hayatını kaybetmesi Doğu Türkistan toplumu için büyük bir kayıp. Sosyal ve kültürel aktiviteler ile kutsal dava açısından büyük bir şanssızlık" denildi.