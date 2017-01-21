Doğanlar mahallesinin ismi değişiyor

Bir zamanlar adı suç olaylarıyla anılan Doğanlar Mahallesi'nin ismi değişiyor. Mahalle halkının talebi üzerine Doğanlar Mahallesi'nin ismi Sultan Mesut Mahallesi olarak değiştiriliyor. Sultan Mesut ismini ise Konya Kültür ve Turizm Derneği Başkanı ve Gazeteci-Yazar Seyit Küçükbezirci önerdi. İsim değişikliği teklifi Karatay Belediyesi Meclisi ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden geçti. İsim değişikliğiyle ilgili son kararı ise İçişleri Bakanlığı verecek. Kararla ile ilgili son aşamaya gelindi.

KARATAY VE BÜYÜKŞEHİR ONAYLADI

Konya Kültür ve Turizm Derneği Başkanı ve Gazeteci-Yazar Seyit Küçükbezirci , tarihi nedenlerden dolayı Sultan Mesut ismini önerdiğini söyledi. İsim değişikliğiyle ilgili kendisine öneri teklifi geldiğini dile getiren Gazeteci-Yazar Seyit Küçükbezirci, "Doğanlar Mahallesi'ne uzun zamandır isim aranıyordu. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ve Başkan Yardımcısı Mehmet Uzbaş beni ziyaret ettiler ve bir isim aramamı istediler. Uzun uzun isim aradım. Bir hafta sonra Sultan Mesut ismini önerdim. Onlara neden Sultan Mesut Mahallesi olması gerektiğini anlattım. Hançerli ve Uzbaş da bu isim önerisini çok beğendi. İsim değişikliği önerisi önce Karatay Belediyesi Meclisi'nde sonra da Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edildi. Şimdi son kararı İçişleri Bakanlığı verecek" dedi.

2.HAÇLI SEFERİNİ DURDURAN SULTAN

Sultan Mesut isminin tarihi önemine de dikkat çeken Gazeteci-Yazar Seyit Küçükbezirci, "Sultan Mesut, 2. Haçlı Seferi'ni durduran komutan olarak tarihe geçen bir isim. Mezarı Alaeddin Tepesi'nde bulunuyor. Sultan Mesut ayrıca Miryokefalon Zaferi'ni kazanan 2. Kılıçarslan'ın oğludur. Konya Kültür ve Turizm Derneği olarak biz bu yıl Miryakefalon Zaferi ile ilgili etkinlik düzenledik. Savaşın yapıldığı yerde anma töreni düzenledik. Doğanlar Mahallesi'nin isminin değişmesi gerekiyordu. Çünkü mahallenin Konya genelinde çok kötü bir imajı oluşmuştu. O insanlar artık bundan çok rahatsızdı. İsim değişikliğinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

TALEP DOĞANLAR SAKİNLERİNDEN GELDİ

Doğanlar Mahallesi Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Memo Şengüler, Doğanlar Mahallesi'nin isminin değişeceğini bu talebin kendilerinden geldiğini söyledi. Doğanlar Mahallesi'nin bir zamanlar suç olaylarıyla anıldığını kaydeden Şengüler, şunları söyledi: "Şehrimizde hala insanların aklında Doğanlar'la ilgili hala olumsuz bir algı var. Bunu iş başvurularında ve okullarda çok iyi hissediyoruz. Doğanlar Mahallesi'nde oturuyoruz dediğimiz zaman insanların birden bize bakış açısı değişiyor. Gençlerimize iş vermiyorlar. Biz bu olumsuz algının değişmesini istiyorduk. Doğanlar halkı da mahallenin isminin değişmesini talep ediyordu. Son kararı İçişleri Bakanlığı yetkilileri verecek."

İBRAHİM BÜYÜKEKEN merhabahaber.com