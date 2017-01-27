Doğan ailesine hayırsever bir vatandaş sahip çıktı

Adıyaman'da 5 yaşındaki kızı ile birlikte yaşam mücadelesi veren Gülizar Doğan'a hayırsever vatandaşlar sahip çıktı.

Adıyaman'da zorlu kış koşullarından 5 yaşındaki kızı ile birlikte yaşam savaşı veren Gülizar Doğan'ın hikayesi İhlas Haber Ajansı ve bazı yerel gazete ile internet sitelerinde yer alan haberle duyurulmuştu. Doğan ve kızının hikayesinden etkilenen ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayır sever vatandaş aileye sahip çıkarak, kömür yardımında bulundu.

Aileye kömürleri teslim eden hayır sever vatandaş, "Karınca kararınca elimizden geldiği kadar destek çıkmaya çalışıyoruz. Umut ediyoruz ki başka hayırsever vatandaşlarımız da yardıma muhtaç ailelerimizin ellerinden tutarak onlara yardım ederler. Unutmayalım ki komşusu açken tok yatan bizden değildir" diye konuştu.

Aile ise, yapılan kömür yardımı nedeniyle hayır sever vatandaşa dua ederek, teşekkür etti.