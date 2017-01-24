Sakarya'nın Adapazarı İlçesinde bir ikamette doğalgaz kombisinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı İlçesinin en işlek caddesi olan Çark Caddesinde buluna 4 katlı apartmanın ikinci katında buluna bir ikametteki doğalgaz kombisinden yangın çıktı. Durumu gören ev sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangına hemen müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.