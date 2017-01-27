Göztepeli Doğa Kaya, futbolu bırakma kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim ise futbolcunun sözleşmesini karşılıklı feshetti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de Doğa Kaya futbolu bırakma kararı aldı. Doğa Kaya'nın futbolu bırakma kararını yönetim kuruluna bildirmesinin ardından futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sezon başında Göztepe'ye transfer olan Doğa Kaya, sarı-kırmızılı formayla 11 lig ve 4 kupa maçında mücadele etti. Gençlerbirliği'nde profesyonel olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Eskişehirspor, Antalyaspor, Sivasspor'da da forma giymişti.