Dj Görkem Sala’nın yeni albümü "His Diyarı" çıktı

Birbirinden farklı kişilikleri popüler yapan sosyal medya, geçtiğiniz aylarda çok sık konuşulan isimlerden olan Görkem Sala'yı da uzun süre gündem konusu yaptı.

DJ'lik yapan ve tasarımcı olan, özellikle Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan Görkem Sala, "His Diyarı" adlı albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Yeni albümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Sala'nın, aynı zamanda Hip Hop ve Rap müzik yaptığı öğrenildi. Yeni çıkardığı albümüne çok emek harcadığını ifade eden Sala, farklı tarzı ile ilerleyen zamanlarda çok konuşulacak projelerinin olduğunu söyledi.