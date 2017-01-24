Diyetisyen Emine Sezen’den sağlıklı beslenmenin püf noktaları

Diyetisyen Emine Sezen, sağlıklı beslenmeyle ilgili püf noktalar vererek, "Beslenme açlık duygusunu bastırmak ve canımızın çektiğini yemek değildir. Bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Besin öğelerini yeterli derecede almazsak yetersiz beslenme oluşur" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi sağlık söyleşileri kapsamında Küçükçekmeceli vatandaşlarla bir araya gelen Diyetisyen Emine Sezen, yeterli ve dengeli beslenme konusunda önemli bilgiler verdi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki söyleşiye katılan Sezen, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığın temeli olduğunu söyledi.

"Beslenme canımızın çektiğini yemek değildir"

Emine Sezen, "Beslenme açlık duygusunu bastırmak ve canımızın çektiğini yemek değildir. Bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Besin öğelerini yeterli derecede almazsak yetersiz beslenme oluşur. Bu nedenle bütün yiyecek gruplarından dengeli bir şekilde almak gerekir" diyerek devam etti.

"Şekeri hayatınızdan çıkarın, tatlı yerine pekmez yiyin"

Temel yedi besin grubundan da eşit miktarda ve fazla olmamak kaydıyla alınması gerektiğini belirten diyetisyen Sezen bunları, "Süt, Yoğurt, Et, Ekmek, Sebze, Meyve, Şeker" olarak sıraladı. Şekeri hayatımızdan tamamen atmamız gerektiğini belirten Sezen, tatlılar yerine pekmez yenebileceğini ifade etti. Sezen, şekerin fazlasının insülin seviyesini ve dolayısıyla açlık hissini arttırarak fazla kalori alımına neden olduğunu söyledi.

"Yaşlandıkça daha az yemek yiyin"

İnsanın yaşlandıkça metabolizmasının da yavaşladığını kaydeden Sezen, "İçinizdeki şımarık çocuğu sevindirmeyin. Bol bol su için. Yaşlandıkça almanız gereken kalori miktarını azaltın. İlaçlar kalori içermez. Sadece iştah arttırır. Siz dikkat edip az yemelisiniz. Bu ilaçların etkisi ise 3-4 gün sonra geçer" dedi. Diyetisyen Emine Sezen söyleşi sonunda Küçükçekmecelilerin sorularını yanıtladı.