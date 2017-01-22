Diyet yaparken ödem atıcı ve yağ yakıcı çay tarifleri

1) Malzemeler:

Yarım limon, küçük bir parça zencefil, 8 veya 10 adet karanfil, 2 çubuk tarçın, 5 su bardağı su, çeyrek demet maydanoz, birkaç dilim elma

Hazırlanışı:

Limonu, zencefili yıkayın birkaç parçaya kesip tencere alın. Üzerine suyu, tarçını ve karanfili koyup ocağa alın. Kaynamaya başladıktan sonra bir iki dakika kaynatın. Üzerine yıkanmış maydanozu ekleyin 3 dakika daha kaynatın. İlk sıcaklığı çıkınca her yemekten önce 30 dakika ya da 1 saat önce 1 bardak için.

2) Malzemeler:

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı yeşil çay

1 çubuk tarçın, 2 tane karanfil

Hazırlanışı:

Kupa bardağıyla ölçerek suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kapatıp biberiye, yeşil çay, tarçın ve karanfilimizi ekliyoruz. Çayımız hazır.

3)Malzemeler:

Yarım demet maydanoz, 1 adet limon

Hazırlanışı:

Yarım demet maydanozu sapıyla beraber ortadan kırıp blenderın içine koyun. Daha sonra içine tam bir limonu sıkın. Sonrasında üzerine yarım bardak su koyun. Elde ettiğiniz karışımı her sabah kahvaltıdan 15 dakika önce için.

4) Malzemeler:

2 tatlı kaşığı ısırgan otu, 2 tatlı kaşığı rezene, 2 tatlı kaşığı kekik, 1 adet limon, 2 yemek kaşığı yeşil çay

Hazırlanışı:

Yarım litre suyu kaynatın. Limon hariç bütün malzemeleri sıcak su içine ekleyin. 10 dakika demlenmesini bekledikten sonra içine 1 limonun suyunu ekleyerek için.

5)Malzemeler:

2 tatlı kaşığı yeşil çay, 1 tatlı kaşığı funda, 1 tatlı kaşığı biberiye, 1 tatlı kaşığı mate, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 dilim limon

Hazırlanışı:

1 litre taze kaynatılmış ve bekletilmiş suya 2 tatlı kaşığı yeşil çay ekleyin. Sıcak suya bir tatlı kaşığı olmak üzere biberiye, funda, mate ve kekik ekleyin. Karışıma 1 dilim limon ekleyin. 7-8 dakika demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra süzgeçten geçirerek şişeye alın. 1 litre demlenmiş ve süzülmüş çayı yemeklerden önce aç karna eşit miktarda için.

6)Malzemeler:

1 tatlı kaşığı bal, yarım çay kaşığı anason, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım dilim zencefil, 3-4 damla limon, 250 ml su

Hazırlanışı:

Malzemelerin hepsini ocağa koyup kaynamadan alıyoruz. Süzgeçten geçirip içiyoruz.

7)Malzemeler:

1 çay kaşığı bal, 2 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 su bardağı taze sıkılmış greyfurt suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırıp akşam yemeğinden 30 dakika- 1 saat önce bu karışımı içebilirsiniz.