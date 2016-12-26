Diyarbekirspor’un kadın futbolcuları farklı yenildi

Kadınlar 3.Lig 8.Grup'ta lider durumda olan Diyarbekirspor, deplasmanda 1955 Batman Belediyespor'a 5-0 gibi açık farklı skorla yenilerek şaşırttı. 6 maçta sadece 1 gol yerken, 1 maçta 5 gol yiyen kadın futbol takımının performansı üzüntü yarattı.

Kadın futbol takımının sahaya trafik kazasında hayatını kaybeden Şehmuz Özer'in resimleriyle çıkması ise alkış topladı. Kadın futbolcular, Özer'in vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Kadınlar 3.Futbol Ligi'ne 8 Ocak 2017 tarihine kadar ara verildi. Diyarbekirspor, farklı yenilgiye rağmen 18 puanla zirvede yer alıyor.