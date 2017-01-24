Diyarbekirspor’un kadın futbolcular zirveyi bırakmıyor

Kadınlar 3.Futbol Ligi 8.Grup'ta yer alan kadın Diyarbekirspor'un kadın futbol takımı zirvedeki yerini koruyor. Yeşil kırmızılı ekip, kendi sahasında Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor'u 1-0 yenerek puanını 27'ye çıkardı.

Diyarbekirspor, 24 puanla Siirt Hasbeysport takip ediyor. Diyarbekirsporlu kadın futbolcular, 11.hafta maçında 29 Ocak Pazar günü saat 12.00'da Batman Karşıyakaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Diyarbekirspor kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kadın futbolcuların elde ettiği başarıların gurur verici olduğu vurgulandı. Açıklamada, kadın futbol takımına her türlü desteğin verildiği ifade edilerek, "Kadın futbolcularımızın elde ettiği başarılar camiamıza moral vermiştir. Bu anlamda başta sporcularımız olmak üzere tüm teknik heyeti kutluyoruz. Elde edilen başarıların aratarak devam etmesini diliyoruz" denildi.