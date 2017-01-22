Diyarbekirspor’dan başsağlığı mesajı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı ile ilgili olarak başsağlığı mesajı yayımladı.

Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünün yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Ülke futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981'de ikinci kez Gençlerbirliği'nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav'ı Türkiye spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.