Konya-1 °C

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Diyarbekirspor evinde kazandı
Diyarbekirspor evinde kazandı

Diyarbekirspor evinde kazandı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup etti.

A+A-

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup etti.

25. dakikada gelişen Diyarbekirspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Tunç Murat Berham, pasını Eşref Korkmaza'a çıkardı. Deneyimli futbolcuda meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu 1-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın 90. dakikasında Serdar Cansu'nun pasını iyi takip eden Kaan Çebi, maçın skorunu tayin etti: 2-0

Diyarbekirspor, bu sonuçla ikinci yarının ilk iki maçından 6 puan çıkardı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.