Diyarbekirspor, Belçika’dan futbolcu transfer etti

Spor Toto 3. Lig Takımlarından Diyarbekirspor Belçika 3. Liginde forma giyen 21 yaşındaki Kenan Agar'ı kadrosuna kattı.

Belçika'da dünyaya gelen Kenan Agar, ilk profesyonel adımını 2012 Belçika'nın KSV Temse takımda attı. 2015 sezonunda FC Sportkring Sint-Niklaas takımına transfer olan futbolcu, ilk sezonunda 20 gol atarak gol kralı oldu. 7'de asisti bulunan Kenan Agar takımının en skorer oyuncusu oldu. 2016-2017 sezonunda bu çıkışını sürdüren golcü futbolcu 22 gol ve 6 asist ile yine takımın en skorer ismi oldu. 2 sezon üst üste gol kralı olan futbolcu, yeni sezonda Diyarbekirspor için ter dökecek.