Diyarbakır’da 81. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

Diyarbakır'da 81. Büyük Atatürk Koşusu Seyrantepe Spor Tesislerindeki atletizm pistinde yapıldı.

100 metre erkek ve bayanlar kategorisinde gerçekleşen müsabakalara toplam 200 sporcu katıldı. Yıldız kızlarda Leyla Işık, yıldız erkeklerde ise Berat Ezgin'in birinci olduğu müsabakalarda genç kızlarda Selda Bati ve genç erkekler Fırat Demir şampiyon oldu. 81.Büyük Atatürk Koşusunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Törende başarılı olan sporcular kupalarını ve madalyalarını Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Akın Erim ile Atletizm Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Azamettin Özaydoğdu'nun elinden aldı.