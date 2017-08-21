Diyarbakır’da 400 polisle uyuşturucu uygulaması

Diyarbakır'da, 400 polisin katılımıyla Sur ve Bağlar ilçelerinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ve Sur ilçelerinde özel harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinden 400 personelin katılımıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uygulama düzenlendi. Operasyona katılan ekipler, sur dipleri ve umuma açık yerleri denetlerken şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını yapıp GBT'lerini kontrol etti.

Üzerini aranan bir vatandaş, uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Uygulamaları artarak devam edeceği bildirildi.