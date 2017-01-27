Diyarbakır Sur’dan sonra Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine de kadın emniyet müdürü atandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinden sonra Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine de kadın emniyet müdürü atandı. Suriye sınırındaki ilçede göreve başlayan emniyet müdürünün ilk ziyaretçileri ise ilçede görev yapan gazeteciler oldu

Suriye'nin Telabyat kentine komşu olan Akçakale ilçesindeki ilk bayan emniyet müdürü olan Şaheser Acar, görevine bir süre önce başladı. Acar'ı ilk ziyaret edenler arasında gazeteciler de yer aldı. İlçedeki ulusal haber ajanslarının temsilcileri, Acar'ı makamında ziyaret ederek tanıştı. İlçede görev yapan ilk kadın emniyet müdürü unvanı bulunan Şaheser Acar, basın mensuplarının ziyareti nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Acar, "Basın, şüphesiz toplum ve kurumlar arasında köprü vazifesi görür. Basın, toplumda var olan aksaklıkları ve gündeme getirilmesi gerekenleri sesli bir şekilde dile getirir ve bu konuda dile getirilmesi gerekenleri gündeme taşır. Bizler de basının gündeme getireceği ve bizlere ulaştıracağı bilgileri dikkate alırız. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkeye karşı sorumluluklarımız vardır" dedi.

İlçede görev yapan muhabirler ise olaylar ve haber değeri olan gelişmeler hakkında doğru bilgi akışının sağlanabilmesi amacıyla gereken desteğin sağlanması talebinde bulunarak, Acar'a görevinde başarılar diledi.