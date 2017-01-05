Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Birliğimizi bozamayacaksınız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'i kana bulamak isteyen kalleşleri, şehit polis Fethi Sekin başta olmak üzere kahraman polislerin bozguna uğrattığını belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Birliğimizi bozamayacaksınız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Adliyesi'nin yakınlarında meydana gelen terör saldırısı hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Terör eyleminin faillerini polis ekiplerinin bozguna uğrattığını ifade eden Çavuşoğlu, "İzmir'imizi kana bulamak isteyen kalleşleri, şehidimiz Fethi Sekin başta olmak üzere kahraman polislerimiz bozguna uğrattı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Birliğimizi bozamayacaksınız" ifadelerini kullandı.