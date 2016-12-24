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Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Bolu'da elektrik direğine tırmanan ve tekrar aşağı inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Bolu'da elektrik direğine tırmanan ve tekrar aşağı inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'da Alpagutbey mahallesi Zerdali sokakta elektrik direğine tırmanan kedi, direğin tepesinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların kedinin aşağı inemediğini fark etmesiyle olay yerine çağrılan Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, direğin tepesinde mahsur kalan kediyi kurtardı.

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