Akhisar'da araç kullanan sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kaza bugün saat 11.30 sıralarından Akhisar merkezde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 167 Sokak'tan 22 Sokak istikametine geçiş yapan 70 yaşındaki İsmail Şenlik, 45 YT 909 plakalı otomobilini kullanırken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kalp krizi sonrası kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri İsmail Şenlik'e ilk müdahaleyi yapmasına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden sürücü İzmir Adli Tıp Kurumuna otopsi için gönderildi.