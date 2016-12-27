Dinlenme Tesislerinin kabusu yakayı ele verdi

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Sultançayır ve Karapürçek Mahallesi sınırlarında bulunan dinlenme tesislerinde 10-12 Aralık 2016 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen şahıslar yakalandı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde S.Ö. isimli şahsın, 26 Aralık 2016 tarihinde Karagül dinlenme tesislerinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Olay yerine ulaşan Jandarma ekiplerini görüp kiraladığı araç ile kaçan şüpheli S.Ö.'nün kullandığı araç Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ısrarlı takip sonucunda Akhisar ilçesine 14 kilometre mesafede durduruldu. Şüpheli çalmış olduğu 8 adet dizüstü bilgisayarla yakalandı.