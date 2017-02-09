Digor Belediyesine kayyum atandı

Digor Belediyesine kayyım atandı. Karar, Ankara'da bulunan Belediye Eş Başkanı Reiz Baykiz'a telefonla bildirildi.

Edinilen bilgilere göre; Kars'ın Demokratik Bölgeler Partisi'nde (DBP)'DEN olan Digor Belediyesi'ne İlçe Kaymakamı Mustafa Güngör kayyum olarak atandı.

Sabah saatlerinde polisin baskın düzenlediği Belediye Binası'nda polis incelemelerini sürdürürken, Ankara'da bulunan Belediye Başkanı Reiz Baykiz'a yerine kayyum atandığı ise telefonla tebliğ edildi.