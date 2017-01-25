Dicle Elektrik Gercüş çevre yolunu aydınlattı

Dicle Elektrik Dağıtım, Batman genelinde cadde, sokak, meydan ve bulvar aydınlatmalarına hız verdi. Bu kapsamda yapılan yatırım ile Gercüş ilçesi çevre yolunu ışıklandırma çalışmaları tamamlanarak devreye alındı.

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Faruk İşlek, müşterilerine kesintisiz elektrik enerjisi sağlamanın yanında aydınlatma çalışmaları için de ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi. Gercüş'teki çalışmanın bu yatırımlardan sadece biri olduğunu kaydeden İşlek, "2017 yılında sadece orta refüj aydınlatmaları için 1,5 milyon liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde Batman il merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerdeki orta refüj aydınlatmalarını tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Gercüş çevre yolunda gerçekleştirdikleri yatırım çalışması sonucunda orta refüj aydınlatma sisteminin devreye alındığını da kaydeden İşlek, "Ekiplerimiz 7/24 çalışıyor. Merkezdeki Memur-Sen TOKİ ve Çamlıtepe orta refüj aydınlatma çalışmaları da tamamlandı. Merkezdeki 10 cadde ile Bekirhan ve İkiköprü beldelerindeki çalışmalar ise sürüyor. Aydınlatma konusunda şehrimiz hak ettiği noktaya ulaşacaktır" diye konuştu.