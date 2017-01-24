Dicle Elektrik Dağıtım Kurtalan Çevre yolunu aydınlattı

Dicle Elektrik Dağıtım, Siirt'te başlattığı aydınlatma çalışmalarının ağını genişleterek, Kurtalan ilçesini Siirt şehir merkezine ve Batman'a bağlayan çevre yolunu tamamen aydınlattı.

Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürlüğü ekiplerince 2017 yılı yatırım programında yer alan Kurtalan ilçesindeki çevre yolunda yaklaşık 20 gün önce başlatılan aydınlatma çalışmaları sonunda 3,5 kilometre uzunluğundaki yola 106 aydınlatma direği takıldı. Armatürleri takılan ve bağlantı kabloları yeraltından geçirilen çalışmanın tamamlanması ile birlikte sistem devreye alındı. Bu yolu kullanan sürücüler, yapılan çalışma nedeniyle enerji şirketine teşekkürlerini iletirken, yapılan aydınlatma çalışması sonunda ilçenin oldukça modern bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, il merkezinin yanı sıra ilçelerde de şebeke iyileştirmenin yanında aydınlatmaya dönük yatırımlarının devam ettiğini ifade etti. Siirt'in tüm bu hizmetleri hak ettiğine de dikkat çeken Obut, hedeflerinin il merkezinin yanı sıra ilçelerde aydınlatılmamış cadde, sokak veya bulvar bırakmamak olduğunu sözlerine ekledi.