Dick Advocaat: "Rakibe sadece 1 pozisyon verdik"

Medipol Başakşehir karşısında 1-0 kazanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, özellikle savunmada çok iyi olduklarını belirterek, "Başakşehir'e sadece 1 pozisyon verdik. Daha farklı kazanabilirdik" dedi.

Bütün oyuncuların mücadele olarak elinden geleni yaptığını ifade eden Advocaat, "Öncelikle burada takım performansından bahsetmek gerek. Herkesin en iyi maçı değildi. Ama galibiyetin ilk sırada olduğu bir maça çıktık. Oyuncularımız galibiyeti alıp, sahadan böyle ayrılmak istediklerini gösterdi. Rakibe sadece 1 pozisyon verdik, iyi defans yapan bir rakibe karşı 3, 4 pozisyon bulduk. Ayrıca bence bize 1 penaltı daha verilmesi gerekirdi. Televizyondan gördüm ve elle oynama pozisyonu vardı. Aslında çok zor bir karşılaşmaydı hakem için. Üst düzey bir hakem kendisi. Bazen şikayetlerimiz oluyor; doğru mu, yanlış mı diye. Tabii ki rakip teknik adamın da bu şekilde düşünceleri vardır. Bugün iyi bir yönetim gösterdi" diye konuştu.

"Gelecek sezonu planlıyoruz"

Alınan galibiyetin, transfer çalışmalarını etkilemeyeceğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu akşam aldığımız galibiyetle yapmış olduğumuz transfer çalışmalarının bir alakası yok. Bu maçtan önce de uzun zamandır kadroya yeni eklemeler yapmamız gerektiğini söylüyordum. Hala da aynı fikirdeyim. Bunun skorla ilgisi yok. Biz sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonu da planlıyoruz. Hayatta sürekli "eğer" diyerek bir yere varamazsınız. Bir gerçek var ve bunları konuşmalısınız. Eğer kaybetseydik diye düşünmem. "Patronum bana zam vermeli" diye düşünüyorsanız, vermez. Gidip söylemelisiniz" şeklinde konuştu.

"Hakemlerin konuşulma sebebi olmalı"

Her hafta her maç sonrası hakemlerin tartışılması konusunda da konuşan Advocaat, "Hakemler bu işin çok önemli bir parçası. Doğru ya da yanlış kararlarla işi başka noktalara getirebilirler. Esas olan futboldur. Her maçta konuşuluyorsa, neden bu kadar konuşuluyor, sebebi olmalı. Kendimle ilgili söylemiyorum. Bugün hakemlerle ilgili konuşmadım. Ama bu kadar konuşuluyorsa, nedenine bakılmalı" dedi.

Alt sıralardaki rakiplere puan kaptırdıklarını da söyleyen Advocaat, "Ancak böyle maçları kazanmalısınız. Adanaspor maçında iyiydik. Farklı da kazanabilirdik ancak olmadı. Aşağı sıralardaki takımlara çok puan kaybettik. 8 maç kayıpsız geçtiğimiz bir dönem vardı. Şimdi de son 4 maçta yalnızca 1 beraberliğimiz var" diyerek sözlerini noktaladı.