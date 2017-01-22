DHKP-C’li terörist İstanbul’a gönderildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti İl Binası'na yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan ve Tekirdağ İl Emniyetine yeni bir saldırı yapmak için keşif yaparken yakalandığı öne sürülen DHKP-C'li terörist Şerif Turunç, İstanbul'a gönderildi.

İstanbul'da geçtiğimiz cuma akşamı Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına ve ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldırı gerçekleştiren ve Tekirdağ'da il emniyet müdürlüğünde de yeni bir saldırı gerçekleştirmek için keşif yaptığı öne sürülen Şerif Turunç, yakalandıktan sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde sorguya alındı. Sorgusu tamamlanan Turunç, buradan İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan Turunç'un üzerinden el bombası, suikast silahı ve bir de pusula çıkmıştı.