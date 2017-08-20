Devlet memuruna mukavemet etti, cezasını devlete hizmet ederek çekiyor

Devlet memuruna görevini yaptırmamak için direnme suçu işleyen ve bu nedenle de 3 yıl mahkumiyet alan Zekai Tüzün, belediyede temizlik işçisi olarak mahkumiyet süresini tamamlamaya çalışıyor. Cezasını tamamlamak için 22 aydır çalışan 45 yaşındaki Tüzün, belediyenin en sevilen personelleri arasında gösteriliyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile imzalanan protokol gereği 22 ay kamu hizmeti yaptığı Muratpaşa Belediyesinin temizlik işlerini üstlenen firmada işe başlayan 45 yaşındaki Zekai Tüzün, devlet memuruna görevini yaptırmamak için direnme suçu işleyerek 3 yıl mahkumiyet aldı. Tüzün, cezasının 22 ayını, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereği Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde, temizlik hizmeti vererek tamamladı.

"Her şeyim düzene girdi"

Düzensiz bir hayatı olduğunu, sosyal güvencesi olan bir işte çalışmadığını ve üç yıl mahkumiyet yaşadığını belirten Tüzün, "Benim cezaevine girme sebebim, devlet memuruna mukavemet, görevini yaptırmamak için direnmeydi. Ama şu an ben bir devlet kuruluşunda hizmet veriyorum. Mutluyum, işimi de seviyorum, severek yapıyorum. Bundan önceki yaşantımız kötüymüş. Şimdi hayatım yatıp kalkma, yemek yeme saatim, her şeyim düzene girdi. Sosyal güvencem de oldu" dedi.

"Mutluyum, işimi seviyorum"

Kaynakçılık kursuna gidip meslek sahibi olduğuna da işaret eden Zekai Tüzün, "Mahkum, hükümlü her zaman her yerde iş bulamıyor. İnsanlar ön yargı ile bakıyor. Kamu hizmetim bittikten sonra, bana güvendiler, imkan sağladılar ve 4 aydır Muratpaşa Belediyesinde çalışıyorum. Şimdi çok mutluyum ve işimi seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Mahallemi en iyi şekilde temizliyorum"

Daha önce toplumla kaynaşamadığını belirten Tüzün, şöyle devam etti: "Toplumla kaynaştım. Elimden geldiğince, mahallemi en iyi şekilde temizliyorum. Temizliğini yaptığım mahallemde; esnaflar, komşular, apartmanlarda oturan bayanlar; çay, su, limonata ikramında bulunuyor. Başta Başkanımız Ümit Uysal olmak üzere bana güvenenlere, yardımcı olanlara çok teşekkür ediyorum."

Sevilen personel

Çalışma arkadaşlarının da sevdiği Zekai Tüzün'ün çalışkan bir personel olduğunu söyleyen Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de, "Çalışmaya başladığından itibaren hayata bakışı değişti. Özgüvenini kazanıp adeta hayata yeni bir başlangıç yaptı. Kentimizi güzelleştirmek için yaptığımız çalışmalarda üzerine düşeni yapıyor" ifadelerini kullandı.