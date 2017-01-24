Devlet Aydın’da 82 çocuğa sahip çıktı

Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü'nce 2016 yılı içerisinde 82 çocuk koruma altına alındı.

Aydın il genelinde 82 çocuğa sahip çıkılarak koruma altına alınırken, yurtlarda kalan 32 çocuk yapılan görüşmeler ve uygulamalar neticesinde ailelerine geri döndürüldü.

2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü'nce 34 kişinin evlat edindirme işlemleri tamamlanarak, 9 çocuk evlat edinen ailelere teslim edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, anne babasının vefat etmesi veya bakacak kimsesinin olmaması gibi nedenlerle devlet koruması altına alınan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlara yerleştirilen çocuklara, hayata güçlü bir şekilde adım atabilmeleri için istihdamdan kuruluş bakımlarında kalma sürelerinin uzatılmasına ve yaşam boyu takip edilmelerine yönelik pek çok destek sağlandığı öğrenildi.

Kuruluşlarda kalan gençlerin reşit olmalarının ardından en fazla 1 yıl içerisinde istihdamları sağlanarak, haklarındaki koruma kararı kaldırılıyor. Ataması yapılan gençlerin işe yerleşme süreçleri ve işe yerleştikten sonraki toplumsal uyumları da Bakanlıkça takip ediliyor.

Eğitim, sağlık gibi nedenlerle kuruluş bakımından ayrılması uygun olmayan, kuruluştan ayrılması durumunda mağduriyet yaşayacağı saptanan gençler için de kuruluşta kalma süreleri uzatılıyor.

Reşit olmalarına bir yıl kala yapılan değerlendirmelerle kuruluştan ayrılmamasına karar verilen gençler, ortaöğretimine devam ediyorsa 20 yaşına kadar, yükseköğrenime devam ediyorsa da 25 yaşına kadar koruma kararları uzatılarak devletin sağladığı imkanlardan faydalanıyor. Reşit olup eğitimine devam etmeyen ve koruma kararı kaldırılmasına karşın gidecek hiçbir yeri olmayan gençler, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda meslek sahibi oluncaya kadar misafir olarak kalabiliyor.