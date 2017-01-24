Deve güreşlerinin Kırkpınarı hafta sonu Burhaniye’de yapılacak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hafta sonu yapılacak olan deve güreşlerinin hazırlıkları tamamlandı. 29 Ocak Pazar günü düzenlenecek güreşlere 196 devenin katılacağını anlatan Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan, güreşlere Ege ve Marmara'nın şampiyon develerinin katılacağını söyledi.

Burhaniye'de, hafta sonu yapılacak güreşler için hazırlıklar tamamlanırken, gelin gibi süslenen develerde de davul klarnet eşliğinde görücüye çıktı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tanıtım etkinliğine çok sayıda deve katılırken, güreş meraklıları da çeşitli oyunlar oynadı. Burhaniye'deki otellerin şimdiden dolduğunu anlatan Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan," Güreşlerimize, Denizli, Aydın, İzmir, Çanakkale ve Antalya'dan ünlü develer katılacak. Develerin eşleştirmelerini titizlikle yaptık. Güreşimizi her yıl Ocak ayının son haftasında yapıyoruz. Bu yıl da 29 Ocak Pazar günü Güreş Arenasındaki organizasyonun büyük ilgi görmesini bekliyoruz. Burhaniye Belediyesi himayesinde ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla yapılan deve güreşlerine yüksek katılım bekliyoruz" dedi.