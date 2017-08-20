Dev dinazorlar İEF’te

Karşıyaka Belediyesi, bu yıl 86'ncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF), çok yakında açılacak olan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü teması ile katıldı. Projenin dev dinozor maketleri, belediyenin standında 7'den 70'e herkesin ilgi odağı oldu. Hem çocuklar hem de aileler fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Karşıyaka Belediyesi, 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da farkını ortaya koydu. Önceki gün kapılarını açan İEF'ye, 210 metrekarelik bir stantla katılan belediye, yakın zamanda açılışını yapacağı "Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü" temasını fuara taşıdı. 3. hol giriş kapısı yanında kurulan stant, projenin küçük bir örneği olarak dizayn edildi. Kampüste yer alan dinozor maketleri ile çeşitli hayvan replikaları standa getirildi. Karşıyaka Belediyesi'nin standı, sıra dışı tasarımı ile İEF'nin en ilgi çeken noktası oldu. Başta çocuklar olmak üzere tüm ziyaretçiler fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Eğlence dolu etkinlikler

Stantta ayrıca; oluşturulan kum havuzunda, çocuklar fosil kazısı yapmanın keyfini yaşıyor. Küçük konuklar 3D video gösterimleriyle de dinozorların dünyasına yolculuk ediyor. Stantta Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nün yanı sıra; belediyenin eğitim, enerji ve çevre gibi farklı alanlardaki çalışmalarının da tanıtımı yapılıyor. Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan Üretici Kadın Kooperatifi de ürünleriyle stantta yer alıyor. Ortak gösteri alanında ise Karşıyaka Belediyesi kursiyerleri tarafından jimnastik, rumba, salsa, çaça ve zumba gösterileri sergileniyor.

"Herkesi bekliyorum"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Ulu Önderimiz Atatürk'ün öngörüsü ile kurulan İEF'de yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak bu sene fuara ayrı bir önem verdik. Çünkü çok yakında açacağımız ve Türkiye'de ilk olan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nün temasını standımıza taşıdık. Bilimden yana eğitimi her zaman destekleyen Karşıyaka Belediyesi hem bu hizmeti ile hem de bu konseptle açtığı stant ile fark oluşturdu. Ailelerin, çocukların dinozor maketlerine ilgisi çok güzel. Fuar boyunca tüm yurttaşlarımızı Karşıyaka standına davet ediyorum" dedi.