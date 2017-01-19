Derste FETÖ propagandası yapan öğretmen tutuklandı

Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında derste FETÖ propagandası yaptığı iddia edilen öğretmenin de bulunduğu 17 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen ve 7 ilde eşzamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 24'ü adliyeye sevk edildi. Dershanede öğrencilere Fetullah Gülen'in videosunu izletip 15 Temmuz gecesi yapılmak istenen darbeyi övücü sözler söylediği çekilen video ile ortaya çıkan fizik öğretmeni A.K. da adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer aldı. Yapılan operasyonda 1 adet dolar, 1 adet silah ve birçok örgütsel doküman ile Fetullah Gülen'in el yazısıyla desteklediği bir tablo ele geçirilirken, gözaltına alınanlar ifadelerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından 17 kişi tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.