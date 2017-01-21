Daha, derin devleti algılayamadan bir de derin millet çıkarmayın.

Evet, aynen öyle derin bir milletiz.

Düşüncelerimiz, hüzünlerimiz, görüşlerimiz çok derin.

Altın ve inci de derinlerde ve kıymetledir.

Onları dışarı çıkarınca kıymetleri bilinir.

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Cömert bir toplum olmuşuz özümüzden.

Yani topraktan yaradılış hamurumuzdan.

Nasıl ki toprak çok mütevazi bir yapıya sahip

Nasıl bu kadar kiri çöpü bağrına bassan da.

Yine kibirlenip kin tutmadan meyvesini verir..

Bu hal gerçek özünde olduğumuzdandır.

Kış mevsimi ve biz Konya’yı gördük ve daha birçok vatan toprağı beyaza büründü..

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Allah (c.c.) bir lütuf verdimi imtihanını da mutlaka veriyor.

Malum anladınız aslında cömertlikten söz açıkken bu ikramın imtihanı olan zor kış şartlarında. Mutlaka yakın çevremizde yakacağı olmayan hali vakti zayıf olan bir çok komşumuz vardır.

E tevazu denince hamd olsun bu konuda

Hayli başarılıyız.

Toprak olmak gerek verileni dile düşürmeden elinden geldiğince işte siz anladınız.

Derin düşünceden nereye geldik...

Öyleki son günlerde yapılan zamlar ve ağır geçim şartları da iyice derine itti bizi.

Bir tarafta başkanlık bir tarafta Suriye, FETO, DEAŞ, ve PKK..

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Bir karara varamadık e birde zaten Kur'an'ın emrini dinleyip okumuyoruz da

Okursak belki derinlikler kaybolur.

Güven gelir düşüncelere lezzet gelir

Gam gider huzur gelir.

Allah (c.c.) demiyor mu akleden düşünen tefekkür edenler içindir bu Kur'an..

Biraz hazıra konma alışkanlıklarımızı bırakabildik okuma oranı yükseldi..

Ama henüz yeterli değil siyaseti kulaktan duyma dini kulaktan duyma ekonomiyi kulaktan duyma yaşıyoruz hala.

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Hal böyle olunca günün sendromu

Halsizlik karamsarlık iştahsızlık..

Elbet ayağını yorganına göre uzatan abimin ayağı üşümüyor.

İste ayağını üşüten nefs var ya onu soyluyorum içimizdeki düşman

O da çok derinde aslında ondan derinlerdeyiz ..

Biraz fedakarlık ister hiç ölmeyecek gibi dünya hevası mazallah her an bekleyen ecelden bi haber ediverir...

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Güzel arabalar güzel evler her kişinin hayali lakin nasip konusunu es geçmeyelim.

Az gayret sarf ederek ve her hale şükrederek giden bir yaşam sanıyorum ki mutluluğa ulaştırır.

Komşularımız da çok derindi ne hale geldi evet sinir komşularımız..

Biraz bu derinlikten çıkma vakti gelmiş geçmeden biz okuyup düşünelim sorgulayalım olur olmaz kelimelerini az da olsa sözlü eylemlerde dile getirelim..

Bülbülün fazla dutla isi olmaz...