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Derik’te terör operasyonu: 4 gözaltı

Derik’te terör operasyonu: 4 gözaltı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Derik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

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MARDİN (İHA) – Mardin'in Derik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği terör operasyonunda terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları gerekçesiyle 2'si Suriye uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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