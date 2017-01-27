Dereköy’e hizmetler sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Ahmetli'nin Dereköy (Matdere) Mahallesinde hem içme suyu isale hattını yeniliyor hem de dere temizlik çalışması yaparak köprü geçişinde vatandaşların can güvenliğini sağlıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelere kesintisiz hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetli'nin Dereköy Mahallesinde bulunan depodan gelen isale hattını yeniledi. MASKİ ekiplerinin çalışması ile sağlıklı bir yapıya kavuşturulan hat sayesinde, vatandaşlara ulaşan içme suyunun kalitesi arttırıldı. Daha önceki aylarda da "95 Mahalle Projesi" ile eski içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenerek, mahalle sakinleri uzun yıllardır bekledikleri hizmete kavuşturuldu.

Mahallede bulunan derede güvenli hale geliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli'nin Dereköy Mahallesinde dere ıslah ve temizlik çalışması da gerçekleştiriyor. Mahallede bulunan dereyi güvenli hale getirmek için çalışan ekipler, aynı zamanda köprü geçişini de düzenlemek adına işlerine ara vermeden devam ediyor. Yol geçişinde zorluk yaşayan vatandaşların evlerine daha kolay ulaşması için ekipler tarafından yola 4 adet menfez yerleştirdi.