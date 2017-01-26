Derbide Kepez ile Konyaaltı karşılaşıyor

Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL), Konyaaltı Belediyespor ve Kepez Belediyespor karşı karşıya gelecek.

BAL Lig'inde zirve yarışını sürdüren Kepez Belediyespor, lig sıralamasında kötü günler geçiren Konyaaltı Belediyespor deplasmanına konuk olacak.

Son olarak sahasında 3-0'lık skorla Sarayönü Belediyesi'ni mağlup eden Kepez Belediyespor, Pazar gün ki zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kepez Belediyespor ligde 25 puanla 3. Sırada bulunurken, rakip Konyaaltı Belediyespor 10 puan ile 12. sırada yer alıyor. Konyaaltı karşılaşması hazırlıklarını sürdüren Kepez Belediyespor'da hedef mutlak galibiyet.

Zirve yolunda yara almak istemeyen Kepez Belediyespor hafta içi gerçekleştirdiği antrenmanlarda Teknik Direktör Şakir Filiz oyuncularını hata yapmamaları konusunda uyardı. Öte yandan Kepez Belediyesporlu taraftarlar Konyaaltı karşılaşmasına büyük önem verirken Pazar günkü karşılaşmada takımlarına destek verecekler.

Konyaaltı Belediyespor-Kepez Belediyespor karşılaşması 29 Ocak Pazar günü 14.00'da Konyaaltı Atatürk Stadyumunda oynanacak.