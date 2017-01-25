DERBİDE GÜLEN SARAYÖNÜ OLDU

Bölgesel Amatör Lig 7.Grup'ta erteleme maçında Sarayönü Belediyespor ile Akşehirspor Sarayönü İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 8 kişi kalan Sarayönü Belediyespor, rakibini Umutcan ve Özenç'in penaltıdan attığı gollerle 2-1 galip gelerek puanını 22'ye çıkarttı.Akşehirspor'un tek golünü Sergen İrim attı. Sarayönü Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Akşehirspor ise 16 puanda kaldı.

HAKEME TEPKİ BÜYÜK

Dün Sarayönü İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Levent Gümüşdere'ye tepkiler büyüktü. Her iki ekip için hatalı kararlar veren Gümüşdere, gösterdiği kartlarla maçın önüne geçti. Levent Gümüşdere, Sarayönü Belediyespor'dan Umutcan Topalcı, Eşref Keçeci ve Turan Polat'a kırmızı kart göstererek oyundan attı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Maçın 15.dakikasında Ali Kireş jle Akşehirspor'un kullandığı kornere Sarayönü Belediyespor kalecisi Murat Öztürk yükseldi. Öztürk topu elinden kaçırdı. Akşehirsporlu, Sergen İrim'in Öztürk'ün kaçırdığı topa vurarak ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın 25.dakikasında gelişen Akşehirspor atağında gelen ara pasına mevkiisinden ayrılarak topa çıkan Murat Öztürk, topa vuramadı. Akşehirsporlu Akif Karakuş'un Öztürk'ün vuramadığı topa vurdu ağlara giden topu Turan Polat kornere çeldi.

Maçın 45.dakikasında Sarayönü Belediyespor, Özenç Albayrak ile kullandığı serbeste vuruşa Akşehirsporlu Veysel Karadağ yükselirken eline değdi. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Özenç penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Maçın 58.dakikasında gelişen Akşehirspor atağında Veysel Karadağ topu taşıdı içeriye çevirdi Yasin Akyol topu kornere çeldi.

Maçın 82.dakikasında Sarayönü Belediyespor'nu kullandığı serbest vuruşta Mustafa Sayan yere düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Umutcan penaltıyı gole çevirdi. Sarayönü Belediyespor 2-1 öne geçti.

AHMET SÜTCÜ – HAKAN ARMUTCU

Stat: Sarayönü İlçe

Hakemler: Levent Gümüşdere, Erdi Öz, Nasih Karaçal

Sarayönü Belediyespor: Murat Öztürk, Burak Kirtiş (Bayram Tekin), Özenç Albayrak (Erkan Çelik),Yasin Akyol, Turan Polat, Yunus Emre Yılmaz, Eşref Keçeci, Umutcan Topalcı, Mustafa Sayan (Furkan Üye), Mustafa Baştin, Alper Erkoç

Akşehirspor: Fikret Kavak, Şükrü Çakırca, Veysel Karadağ, Tolga Akyüz, Rıfat Erdem, Serkan Ak, Sergen İrim, Akif Karakuş, Mehmet Yaşav, Ali Kireş, Mahmut Gerdan (Eren Aktoprak).

Goller: Sergen İrim (Akşehirspor), Özenç Albayrak pen. Umutcan pen. (Sarayönü Belediyespor)

Sarı Kartlar:Erkan Çelik, Umutcan, Turan Polat, Eşref, Yunus Emre (Sarayönü Belediyespor), Mehmet Yaşav, Şükrü, Serkan (Akşehirspor)

Kırmızı Kartlar: Umutcan, Turan Polat ve Eşref (Sarayönü Belediyespor)